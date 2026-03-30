Entre lágrimas y sentidas palabras: Así fue la despedida de Julio César Rodríguez de Primer Plano

El emotivo momento se dio en medio de su anunciada salida del canal, la que se concretará este martes, jornada que sería su último día tras 13 años de trayectoria Chilevisión.

Julio César Rodríguez comenzó a cerrar un importante ciclo en su carrera televisiva al despedirse en vivo del programa Primer Plano, espacio que marcó una etapa clave dentro de Chilevisión.

La despedida se da en medio de su anunciada salida del canal, la que se concretará este martes, jornada que sería su último día en la señal tras 13 años de trayectoria.

Durante la emisión del capítulo, la animadora Francisca García-Huidobro, panelistas del estelar de farándula y diversos rostros de Chilevisión expresaron emotivas palabras para el comunicador.





El último adiós de JC Rodríguez en Primer Plano

Al cierre del programa, García-Huidobro le dio el pase a Rodríguez para entregar sus últimas palabras en Primer Plano.

“Agradezco a la vida, a Dios y a todo este canal, porque todos han sido mi equipo. Por darme esta oportunidad en estos meses de liderar este proyecto”. afirmó.

“Gracias por quererme, confiar en mí y creerme, por trabajar tan duro como lo he hecho yo, porque si dicen que yo trabajo duro, ustedes trabajan tan y más duro que yo”, agregó el animador.

Con la voz quebrada, JC señaló que “todos en la vida hacemos lo que hacemos para que nos quieran y me voy con la familia”.

Al finalizar, sus hijos Felipe y Joaquín ingresaron al set para acompañar a su padre en esta emotiva noche. “Aquí está tu mejor pega”, señaló Fran con evidente emoción.

Revisa el momento acá: