Hijos de JC Rodríguez hicieron llorar al animador en emotiva despedida: “Siempre estaremos para ti”

Felipe, Joaquín y Julieta participaron de la despedida y homenaje al conductor de Primer Plano con tiernos mensajes que lo llevaron hasta las lágrimas en medio del programa.

La noche de este domingo Julio César Rodríguez se despidió en pantalla de la conducción de Primer Plano, en el marco de su salida de Chilevisión luego de 13 años de extensa y destacada trayectoria en el canal.

“Gracias por quererme, confiar en mí y creerme, por trabajar tan duro como lo he hecho yo, porque si dicen que yo trabajo duro, ustedes trabajan tan y más duro que yo”, expresó el animador en el programa.

Con un emotivo homenaje, donde él, Francisca García-Huidobro y el panel recordaron algunos de sus hitos en la estación, el conductor se emocionó hasta las lágrimas y tuvo cálidas palabras para la audiencia y los trabajadores de la empresa.





El inesperado mensaje de los hijos de Julio César

Pero, sin duda, uno de los momentos más significativos del segmento fue la inesperada aparición de los tres hijos de Julio César, quienes dedicaron sentidos mensajes a su padre.

El primero en hablar fue Felipe, quien hizo un breve repaso de su carrera: “Él ha trabajado no tan solo como conductor, sino que también tras bambalinas con equipos, como editor en algún minuto de su vida y evidentemente ahora llegó como director de programación”

“Yo creo que es destacable”, reconoció, antes de manifestar su cariño. “Solamente señalarle a mi papá que tiene todo mi apoyo, mi cariño y que lo quiero mucho“.

Luego siguió Joaquín: “Como hijo te agradezco por todo siempre”, sinceró. “No tengo muchas oportunidades como públicas para decírtelo, pero de verdad te agradezco siempre por lo que haces por mí”.

“Estoy muy orgulloso de ti y de la decisión que tomaste. Tómate un descanso, por favor. Y te quiero mucho, siempre vamos a estar para ti”, expresó el joven.





Julieta hizo llorar a JC en Primer Plano

Finalmente, vino el turno de Julieta, cuyas palabras llevaron a Rodríguez hasta las lágrimas. “Para mí esto es como muy importante porque yo sé que la etapa de estar en Chilevisión ha sido súper extensa en tu vida”, comenzó espresando.

“Yo desde que tengo memoria has estado en Chilevisión, pero yo sé que quizás la vida nos lleva a caminos distintos y estoy muy feliz de que yo, Joaquín, Felipe y todos, estemos acá para apoyarte en este camino”.

“Sé que todo te va a ir muy bien y que la felicidad y el amor, te van a seguir donde sea que tú vayas. Te quiero mucho y ojalá que esta etapa sea el comienzo de algo muy lindo”, cerró Julieta.

Mira el momento a continuación: