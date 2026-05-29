Municipalidad de Santiago se querella por ataque con bombas molotov en el exterior del Instituto Nacional

Este hecho afectó directamente a un periodista, quien se encontraba cubriendo los incidentes ocurridos en los alrededores del establecimiento.

Este viernes, la Municipalidad de Santiago anunció que presentará una querella criminal tras el ataque con bombas molotov que ocurrió este jueves por encapuchados en las inmediaciones del Instituto Nacional.

Este hecho afectó directamente a un periodista de Radio Bío Bío, quien se encontraba cubriendo los incidentes ocurridos en el exterior del establecimiento.

Se agregó que las cámaras de la Dirección de Seguridad Municipal captaron el momento exacto en que sujetos encapuchados, utilizando overoles blancos, salieron desde el recinto y lanzaron artefactos incendiarios en dirección al periodista, uno de los cuales cayó a escasos metros de este.





Mario Desbordes se refiere a querella

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que el municipio ya instruyó a sus equipos jurídicos para iniciar acciones penales y perseguir responsabilidades por los hechos registrados.

“Ya dispuse al equipo de penalistas del municipio que vamos a presentar una querella criminal, porque aquí no hay ninguna duda de que se trató de una agresión directa a un equipo de prensa. El video es nítido, es clarísimo: el encapuchado lanza la molotov con la intención de alcanzar al periodista y eso nos parece gravísimo”, indicó.

“No descartamos ningún tipo de delito. Estamos evaluando desde homicidio frustrado hasta otras figuras penales, porque lanzar una bomba molotov directamente contra una persona constituye un acto de extrema violencia que no puede normalizarse“, agregó.