“Correspondido, maduro y privado”: Camila Andrade confirmó romance tras meses de especulaciones

La influencer rompió el silencio tras meses de especulaciones de un presunto romance con el empresario Jorge Yungue.

Durante la noche de este jueves, Camila Andrade reapareció en redes sociales y confirmó que se encuentra en una relación amorosa.

Esto, luego de meses de especulaciones, donde se aseguró que la expareja de Francisco Kaminski había retomado una relación amorosa anterior con el empresario Jorge Yungue.





Camila Andrade confirmó que se encuentra en pareja

A través de su cuenta de Instagram, a Camila se le preguntó si estaba en pareja y ella respondió: “Sí, hace meses, muy feliz y tranquila”.

Aunque no reveló la identidad de su pareja, aseguró que está “viviendo un amor correspondido, maduro y privado”.

Finalmente, la influencer publicó una fotografía junto a su pareja, pero le cubrió el rostro.

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