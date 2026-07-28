Rodrigo Muñoz confirmó la muerte de su padre con una emotiva publicación en redes sociales

Los amigos, seguidores y colegas del actor expresaron rápidamente sus condolencias.

Durante la tarde de este lunes, el actor Rodrigo Muñoz confirmó a través de sus redes sociales la muerte de su padre con un emotivo registro en el que recopila distintas imágenes donde aparece junto a él.

Reconocido por su trayectoria en televisión, teatro y cine, el intérprete dio a conocer la noticia sin entregar detalles sobre las circunstancias del deceso, pero recibió rápidamente el cariño de amigos, colegas y seguidores.





Rodrigo Muñoz informó el fallecimiento de su padre

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo señaló: “Adiós, papá”, y acompañó la publicación con la canción “Cantares” de Joan Manuel Serrat.

El actor mantuvo en reserva todos los detalles sobre el deceso de su padre, pero compartió fotografías donde se le ve utilizando un bastón.

“Abrazo, querido Rodrigo”, comentó Pato Torres, mientras que Carlos Díaz escribió: “Todo el cariño para ti y a toda tu familia”.

Finalmente, a ellos se suman otros colegas como Christian Zuñiga y Tatiana Molina, quienes en conjunto con sus seguidores, también expresaron sus condolencias al actor.

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