Activan protocolo sanitario en Talcahuano por ciudadano vietnamita con posible fiebre hemorrágica
Se trata de un hombre de 29 años que llegó el lunes a la región del Biobío en un barco desde Singapur.
De acuerdo a lo publicado por Radio Bío Bío, se trata de un tripulante de 29 años que llegó en un barco desde Singapur, que antes pasó por África.
Con respecto a esto, la seremi de salud de la zona, Isabel Rojas, afirmó: “Nosotros como autoridad sanitaria, queremos informar que se trasladó a un centro de salud asistencial de Talcahuano a una persona de origen vietnamita que cumplía con el cuadro de una fiebre hemorrágica”.
La autoridad agregó que el barco proveniente de Singapur recaló el lunes en la región: “Se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente”.
Por último, Rojas indicó que se cumplieron con todos los protocolos entregados por el Minsal, ya que aún no hay una confirmación diagnóstica, sino más bien la sintomatología del paciente corresponde a una fiebre hemorrágica.
¿Qué son las fiebres hemorrágicas virales?
Según explica en su sitio web la Organización Mundial de la Salud, las fiebres hemorrágicas virales abarcan un espectro de enfermedades que van desde leves hasta graves y potencialmente mortales, caracterizadas por la aparición repentina de dolor muscular y articular, fiebre, hemorragias y shock por pérdida de sangre.
En los casos graves, uno de los síntomas más destacados es el sangrado o hemorragia por orificios y órganos internos.
Principales síntomas
Los síntomas de las fiebres hemorrágicas virales son:
- Fiebre
- Cansancio, debilidad o malestar
- Dolores de articulaciones, músculos o huesos
- Náuseas y vómitos
- Diarrea
Principales vías de transmisión para las fiebres hemorrágicas virales
- De persona a persona mediante contacto directo con pacientes sintomáticos, fluidos corporales o cadáveres.
- Control inadecuado de infecciones en un entorno hospitalario (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Lassa, Ébola)
- Consumo de carne cruda de animales infectados o leche sin pasteurizar (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre del Valle del Rift)
- Contacto directo con roedores, o inhalación o contacto con materiales contaminados con excrementos de roedores (Lassa)
- Picaduras de mosquitos (fiebre del Valle del Rift, dengue) o garrapatas (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo).