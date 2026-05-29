Presidente Kast nombra a Eduardo Frei como embajador de Chile en misión especial en el extranjero

Cancillería explicó que su nombramiento en el cargo se debe a su trayectoria política y experiencia internacional.

El gobierno informó este jueves que el presidente José Antonio Kast designó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión Especial, ad honorem.

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, su nombramiento en el cargo se debe a su trayectoria política y experiencia internacional.

Asimismo, destacaron el rol de Frei en el “fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo“.





Además, Cancillería destacó que la designación del expresidente como embajador responde a “la importancia estratégica que el gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales”.

De este modo, entre las tareas que desempeñará, está la asistencia a seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades del ámbito internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, agregó que “su vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado son especial relevancia para representar a Chile”.