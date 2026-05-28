Cadem: Chilenos exigen autocrítica a pdte. Kast y un 44% cree que debe reconocer errores en Cuenta Pública

Además, el sondeo arroja que un 56% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario durante estos primeros meses de gobierno.

En la última encuesta Cadem, los chilenos se anticiparon a la primera Cuenta Pública que realizará el presidente José Antonio Kast el próximo lunes 1 de junio.

En esta semana, según el sondeo, la desaprobación del mandatario volvió a aumentar a un 56%. Y la aprobación disminuyó a un 39%.

Chilenos exigen autocrítica a presidente Kast en Cuenta Pública

Un 44% cree que el presidente Kast debería principalmente reconocer sus errores y corregir el rumbo de su gestión en cadena nacional. Por otro lado, un 40% considera que tendría que presentar nuevas medidas, anuncios y reformas.

Respecto a los temas prioritarios que abordaría el jefe de Estado en la Cuenta Pública, la opción con mayor apoyo fue la delincuencia, la seguridad y el crimen organizado, con 61 menciones.

Le sigue la economía, el empleo y el costo de la vida con 46. Luego, el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico con 23 menciones. Por su parte, el ajuste fiscal y el recorte del gasto del Estado recibió 20.

Un 88% de los encuestados está de acuerdo con que el presidente Kast se comprometa con metas claras al 2030. Asimismo, con el mismo porcentaje, apoyan que de ejemplos de anuncios concretos.

Con 87%, la tercera expectativa de la lista es que el jefe de Gobierno aproveche el espacio para “volver a comunicar, con claridad los objetivos de su gobierno”. También el 86% está de acuerdo con que reconozca errores cometidos durante su gobierno.