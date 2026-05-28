A días de comenzar el sexto mes del año, los chilenos se declararan en la última versión de la encuesta estar cada vez con menos energía y menos sensación felicidad en comparación al inicio de este 2026.

El estado de ánimo de los chilenos se ha ido deteriorando con el correr de los meses. Así lo expone la encuesta 5C de Cadem, estudio que reveló que el estrés y el cansando se vuelve cada vez mayor en 2026.

De acuerdo a la última versión del sondeo, se le consultó a las personas sobre su felicidad, el nivel de estrés y el sentimiento predominante en sus vidas hoy en día, dando cuenta del estado en el que se encuentran en el mes de mayo.





Estado de ánimo de los chilenos

Sobre la pregunta de cuán felices son actualmente, siendo 1 “nada de feliz” y 7 “muy feliz”, los consultados que se declararon ser genuinamente felices se mantuvieron estables en 34 puntos.

Por el contrario, quienes dicen estar “muy o bastante estresados” aumentó al 36% (+1 punto) en relación al mes de abril.

Por otra parte, al consultar sobre el sentimiento predominante en la última semana, una gran parte de los encuestados indicó que se sentían cansados (28%), una cifra muy alejada al grupo que dice estar feliz (7%) o a los que se declararon enérgicos (1%).

Separando las 12 opciones de estado de ánimo entre positivas y negativas, se vio nuevamente un alza en los sentimientos negativos, los cuales llegaron al 59% del total de quienes respondieron la encuesta, un alza que no ha dejado de incrementar desde marzo de este año.

En tanto, los sentimientos positivos se mantuvieron en 40 puntos porcentuales en comparación al mes anterior, sin embargo, se mantienen varios puntos abajo en comparación al periodo de vacaciones de verano.