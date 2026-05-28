El círculo de “Chicorte”: Futbolistas y cantantes urbanos aparecían junto a peligroso narco chileno

Un reportaje conjunto de CHV Noticias y Contigo en la Mañana expuso no solo el poder territorial y económico de Byron Labarca, sino también los vínculos sociales que mantenía con figuras del deporte y la música urbana chilena.

Un operativo coordinado entre el OS7 de Carabineros y unidades especializadas permitió desarticular parte de la organización liderada por Byron Labarca, conocido en el mundo delictual como “Chicorte”, un joven narcotraficante de 25 años que operaba desde la población Lo Valledor Sur, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La investigación, revelada en un reportaje conjunto de CHV Noticias y Contigo en la Mañana, expuso no solo el poder territorial y económico de este grupo criminal, sino también los vínculos sociales que mantenía con figuras del fútbol y la música urbana chilena.

Con apenas 1,50 metros de estatura, “Chicorte” era descrito por los investigadores como un líder temido en el sector. Funcionarios policiales monitorearon durante meses sus movimientos, redes sociales y estilo de vida, donde exhibía viajes, joyas, hoteles de lujo, fiestas y visitas constantes a discotecas del sector oriente de Santiago.

Uno de los antecedentes que más llamó la atención en el reportaje fueron los registros en redes sociales donde el narcotraficante aparecía compartiendo con exfutbolistas de Colo Colo, entre ellos Damián Pizarro y Jordhy Thompson .

También se le veía en fiestas y conciertos junto a artistas urbanos como Jere Klein y Lucky Brown .

“Estas personas, entre ellos connotados futbolistas, formaban simplemente parte de este círculo, solo que a través de la vida y sus propias decisiones va tomando su destino”, indicó el fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

¿Quién es “Chicorte”, el peligroso narco chileno detenido en España?

Según el reportaje, Labarca sería la cabeza de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, ketamina y ampollas de fentanilo, droga que habría sido obtenida mediante desvíos desde centros médicos y hospitales.

La organización operaba a través de distintas viviendas convertidas en verdaderos búnkeres narco dentro de Lo Valledor Sur. Algunas funcionaban como puntos de venta, otras como centros de vigilancia o almacenamiento de armas y droga. Todas contaban con sistemas de seguridad reforzados, cámaras y puertas blindadas.

“Chicorte” rara vez aparecía vendiendo droga directamente. Su rol era dirigir, ordenar y administrar el negocio. Para ello contaba con un círculo de confianza encabezado por Alex Candia, alias “Chico Malo”, señalado como su brazo derecho y encargado de recaudar dinero y coordinar operaciones.





Otro elemento clave en la investigación habría sido la denuncia realizada por Helen Urzúa, pareja de “Chicorte”, quien tras una pelea habría entregado antecedentes sobre uno de los inmuebles utilizados por la organización.

Se trataba de una lujosa vivienda en Buin, remodelada y acondicionada para realizar fiestas privadas. El lugar contaba con piscina, espacios de recreación y vehículos de alta gama llegando constantemente al sector. Sin embargo, tras el allanamiento, Carabineros descubrió que el inmueble también era utilizado para ocultar droga, municiones y dinero en efectivo.

En total, 14 domicilios fueron allanados en cuatro comunas y 12 personas terminaron detenidas. Pese al despliegue policial, Byron logró escapar antes de la irrupción en las viviendas investigadas. Sin embargo, la fuga duró poco.

Días después, y tras coordinación internacional, “Chicorte” fue detenido en Zaragoza, España, luego de haber salido irregularmente de Chile buscando refugio en Europa.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y uno de los focos sigue siendo el paradero de Helen Urzúa, quien permanece fuera del país.