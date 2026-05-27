Así fue la caída del “Chicorte” tras ser delatado por su pareja: Traficaba cocaína y fentanilo

14 casas fueron allanadas en 4 comunas y 12 personas terminaron detenidas tras esta operación, donde las policías encontraron cocaína, marihuana y fentanilo.

En la siguiente nota veremos la caída de un peligroso narcotraficante chileno apodado el “Chicorte”. Los equipos de reportaje A Fondo y Contigo En La Mañana de Chilevisión trabajaron en conjunto para informar de esta operación con todos sus detalles.

14 casas fueron allanadas en 4 comunas y 12 personas terminaron detenidas tras esta operación, donde las policías encontraron cocaína, marihuana y fentanilo.