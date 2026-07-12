Tragedia en Viña del Mar: Quiénes son las seis víctimas del atropello múltiple

El conductor, identificado con las iniciales J.G.R., cabo primero de la Armada, permanece detenido y será formalizado por los delitos de conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

Nuevos antecedentes se conocen tras el atropello múltiple que dejó seis fallecidos y siete personas heridas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar.

Entre las víctimas fatales hay comerciantes y una funcionaria de la Armada que trabajaba al interior del Hospital Naval.

La Armada confirmó que la mujer de 29 años, identificada como Nicole Millacura, era madre de dos hijos pequeños y se desempeñaba como TENS el Servicio de Cirugía Menor de la institución.





Funcionaria de la Armada y comerciantes entre las víctimas fatales

El resto de las víctimas corresponde, en su mayoría, a comerciantes y feriantes que se encontraban instalando sus puestos al momento del accidente.

Uno de ellos relató que su hermano, quien trabajaba como vendedor ambulante en el sector, fue confirmado entre los fallecidos tras permanecer desaparecido durante varias horas después de la tragedia.

De las siete personas lesionadas, dos ya fueron dadas de alta, mientras que otras cinco continúan hospitalizadas fuera de riesgo vital. Entre ellas se encuentra una mujer que sufrió múltiples fracturas y sus mellizos de siete meses.