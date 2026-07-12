“La esquina del oro”: Compra y venta informal en la entrada de la “Tía Rica”

Un equipo de CHV Noticias investigó una inusual situación que ocurre en la puerta de una sucursal de la DICREP, más conocida como la “Tía Rica”.

Una familia compra y vende oro de manera informal —increíblemente— en la entrada principal de la sucursal de calle Matucana con Romero.

Tras jornadas de investigación, se logró descubrir cómo actúan estas personas, y de qué manera ellos tasan las joyas que adquieren con la colaboración de un tasador que pertenece a la propia “Tía Rica”.