Adriana Barrientos sufre violenta encerrona: Cámaras grabaron el momento en que fue interceptada

El hecho fue informado por el creador de contenidos Danilo 21, luego de que la panelista asegurara no tener acceso a sus redes.

Este domingo se reportó una violenta encerrona contra Adriana Barrientos mientras salía en su vehículo desde su domicilio.

El hecho fue informado por el creador de contenidos Danilo 21, quien compartió los registros de las cámaras de seguridad con el momento en que la modelo fue abordada por un grupo de delincuentes.

Según la información difundida, los sujetos amenazaron a la panelista de Zona de Estrellas con armas para obligarla a descender de su automóvil Porsche. Posteriormente, escaparon con el vehículo y otras pertenencias, entre ellas un teléfono celular y un reloj.

Tras el episodio, Barrientos aseguró encontrarse fuera de riesgo, aunque con diversas lesiones. “Estoy con heridas. Heridas en la cara también“, relató mientras era trasladada en una patrulla de Carabineros hasta la Clínica Alemana.

De momento, la Fiscalía Oriente informó que no hay detenidos tras el portonazo.





Cámaras registraron el asalto

Las imágenes de seguridad muestran a Adriana Barrientos saliendo en su vehículo desde el lugar donde vive. En ese momento, un automóvil blanco le bloquea el paso y varios sujetos descienden rápidamente para interceptarla.

En el registro se observa cómo los delincuentes se acercan hasta la puerta del conductor y la obligan a bajar del automóvil bajo amenazas. Luego abordan el vehículo de la modelo y escapan del lugar junto a las especies sustraídas.

En un video posterior, la propia Barrientos entregó detalles de su estado de salud. “Aquí voy en una patrulla de Carabineros a la Clínica Alemana y espero poder subir esto en algún minuto si es que puedo recuperar las claves de mis redes sociales”, señaló.

Mira acá sus declaraciones.