Adriana Barrientos contra Nicole Moreno: La acusa de haber tenido una relación con conocido narcotraficante y filtrar videos

“Él le pasó el video a la Luli del móvil que ellos tenían dentro de la penitenciaria”, aseguró Barrientos.

Este lunes, Adriana Barrientos lanzó una grave acusación contra Nicole “Luli” Moreno y la responsabilizó de haber filtrado dos videos pertenecientes a su plataforma de contenido para adultos.

Además, la panelista aseguró que Nicole mantuvo una relación amorosa con un narcotraficante jefe de la banda “Los Care’ Jarro”, quien le habría ayudado con la filtración desde la cárcel.





¿Qué dijo Adriana Barrientos sobre Nicole Moreno?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana se refirió a unas declaraciones de Luli en un reality show, donde aseguró que Barrientos le había hecho mucho daño en el pasado.

En ese contexto, confesó que le llegó un video íntimo de Adriana para filtrarlo y ella se negó: “Tiene toda la razón, yo le hice mucho daño, mira cómo está”, ironizó la panelista.

Respecto de las declaraciones de Moreno, Barrientos aseguró: “Mentirosa, porque ella filtró los videos y no filtró uno, filtró dos videos”.

Adriana explicó que los videos tienen derechos de autor que pertenecen a esta plataforma de contenido para adultos, por lo que ella tuvo que denunciar la filtración y empezó una investigación.

“Y resulta que el teléfono de la Luli tiene conexión directa con el teléfono del jefe de los ‘Care’ Jarro’, que fue su pololo y que hasta el día de hoy está en Santiago I”, arremetió la modelo.

Barrientos aseguró que este hombre fue “pololo de toda la vida de Luli“ y luego añadió: “La Luli manejaba unos autos pero increíbles; básicamente era por el auto; lo ostentoso eran los autos con los que llegaba”.

“Y claro, se hizo una investigación; cae uno de los ‘Care’ Jarro’, uno de los jefes que, aparte de eso, era abogado y había estado él participando como músico de los American Sound”, expuso la panelista.

Ante el impacto que causó la información entre el resto de sus compañeros de panel, Adriana comentó: “El hombre encima era farandulero, era traficante y artista (…) la Luli lo iba a ver y todo”.

Además, Barrientos aseguró que este hombre facilitó la filtración de los videos: “Él le pasó el video a la Luli del móvil que ellos tenían dentro de la penitenciaria”.

Finalmente, la panelista aseguró que desde la plataforma de contenido para adultos incluso pensaron en demandar a Nicole Moreno.