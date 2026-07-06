¿Cómo se pagará y quiénes lo recibirán primero? Comisión aprueba en general proyecto de $30 mil por hijo

El proyecto recibió el respaldo unánime de la comisión, donde se continuará con su tramitación legislativa.

Este lunes, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, llegaron hasta el Congreso Nacional para presentar a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación el proyecto de ley que “Entrega un bono extraordinario de apoyo a la niñez”.

Ahí, las autoridades explicaron de qué se trata este beneficio excepcional y focalizado que permitirá llegar con ayuda directa a los hogares más necesitados del país. Cabe señalar que esta iniciativa fue anunciada por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.

El proyecto recibió el respaldo unánime de la comisión, donde se continuará con su tramitación legislativa.





Nuevos detalles del bono de $30 mil

Se volvió a indicar que a este beneficio podrán acceder las familias que están dentro del 80% del Registro Social de Hogares, con un aporte económico de $30.000 por cada niño o niña del hogar que tenga entre 0 y 13 años.

Además, el proyecto establece un orden de prelación para determinar quién recibe el bono por cada beneficiario, priorizando en primer lugar a quienes perciben el Subsidio Familiar.

Seguido de la Asignación Familiar y Maternal, quienes perciben subsidio para personas con discapacidad, menores de 18 años y que se encuentren dentro del 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, lo siguen quienes reciben transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades y por último, el jefe o jefa de hogar de niños que no reciban beneficios mencionados anteriormente

¿Cómo será el pago de este bono?

El subsecretario de Evaluación Social señaló que a los beneficiarios que ya tienen alguna prestación previa por el Estado, les llegará de manera automática.

Al igual que los hogares que no reciban prestaciones, pero si tengan Cuenta Rut del BancoEstado, y no cuenten con Cuenta Rut podrán recibir el beneficio de manera presencial, teniendo además nueve meses para cobrar el bono y 15 meses para reclamar el beneficio en caso de no haberlo recibido.

Por último, se indicó que la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) será la encargada de elaborar la nómina de causantes y beneficiarios, en base al RSH y otros registros administrativos, incluida la Plataforma Integral de Asignación Familiar, Subsidio Único Familiar y Regímenes Relacionados (PIAS)