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Beneficio entrega $100 mil mensual: Quiénes acceden al Bono a Transportistas 2026

Este beneficio, al cual se puede postular hasta el 30 de septiembre, aplica para taxi básico, colectivo, transporte escolar y el servicio Arica-Tacna, y su uso es exclusivo para carga de combustible.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El Bono a Transportistas 2026 es un bono mensual de $100.000 para la compra de combustible. Podrán recibirlo dueños, conductores o quienes hayan sido designados por el propietario como encargados del vehículo.

Este beneficio, al cual se puede postular hasta el 30 de septiembre, aplica para taxi básico, colectivo, transporte escolar y el servicio Arica-Tacna, y su uso es exclusivo para carga de combustible.

Requisitos al Bono a Transportistas 2026

  • Tu vehículo debe estar registrado en el Registro Nacional Transporte Público de Pasajeros o en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar.
  • Tener ClaveÚnica.
  • Tener licencia de conducir.

¿Por cuánto tiempo se paga el beneficio?

Se trata de un pago mensual que se pagará entre abril y septiembre de 2026, a través de la CuentaRUT del Banco Estado.

El beneficio dejará de otorgarse a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares.

 

Acá puedes postular al Bono a Transportistas 2026

 

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