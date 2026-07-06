ISP emite alerta por falla en lote de medicamento que será retirado del mercado

El organismo comunicó que el retiro se debe a la presencia de una partícula extraña al interior del producto farmacéutico.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta por el lote de un medicamento que será retirado del mercado, debido a la presencia de una partícula extraña en su interior.

El organismo comunicó que lo anterior representa un “incumplimiento en las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico, por lo que, desde el punto de vista de calidad, no es aceptable que esté disponible en el mercado”.

El IPS especificó que se trata del medicamento Amlodipino 5 mg de 500 comprimidos de Ascend Laboratories S.p.A , con el número de serie 25121470 y fecha de vencimiento marzo de 2028.





Dentro de la alerta además se entregaron diversas recomendaciones. A los profesionales de la salud se les informó que en caso de disponer del producto, no debe ser utilizado. En cambio, tendrá que ser reemplazo por otro lote o producto similar.

A los pacientes se les indicó que, de tener el lote señalado, no deben suspender el tratamiento por su cuenta, sino que tienen que comunicarse con un médico o químico farmacéutico que lo asesore.

El IPS también entregó información dirigida a los servicios de salud, establecimientos de salud, distribuidores y farmacias. Así, precisaron que cada establecimiento deberá retirarlo y devolverlo a Ascend Laboratories S.p.A.