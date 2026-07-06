Anuncian cierre temporal de Túnel Lo Prado 1 a partir de este lunes por trabajos de reparación

Serán dos interrupciones del funcionamiento habitual en horarios específicos. Conoce todos los detalles acá y planifica tu viaje.

Ruta 68 a la Costa cerrará el Túnel Lo Prado 1 de manera temporal a partir de este lunes, en horarios específicos, debido a trabajos de reparación en el lugar.

La concesionaria explicó que la medida se tomó luego de que un camión de sobredimensiones quedara atascado el pasado jueves, lo que ocasionó daños en su infraestructura.





Serán dos interrupciones del funcionamiento habitual del Túnel Lo Prado 1. La primera se generará desde las 23:00 de este lunes y se prolongará hasta las 05:00 del martes.

Ambos trabajos de reparación se realizarán en horario nocturno, de modo que, el martes también se cerrará el paso entre las 23:00 y las 05:00 del miércoles.

A raíz de esta medida, Ruta 68 a la Costa informó que el Túnel Lo Prado 2 funcionará pero se espera un aumento en los tiempos de desplazamiento, por lo que recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación.