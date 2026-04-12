“Un regalo al amor propio”: Nicole Moreno sorprende con lujosa adquisión

“Merecido este y todos tus sueños que has convertido en realidad”, le escribió una seguidora en redes sociales tras el anuncio de su particular compra.

La modelo fitness, Nicole Moreno, anunció en su cuenta de Instagram que se hizo un lujoso autorregalo que la tiene muy emocionada.

Según adelantó la influencer, se trata de un automóvil de alta gama que acaba de adquirir, aunque dejó con muchas dudas a sus seguidores sobre cuál escogió.

Detalles de la lujosa nueva adquisición de Nicole

“Cada propósito en la vida lo he logrado con esfuerzo y dedicación. Esta no fue la excepción“, escribió la ex chica reality en sus redes sociales.

Junto a este mensaje publicó un video mostrando el momentó en que llegó a recibir su vehículo nuevo, el cual estaba con su funda negra, un gran listón rojo y globos alrededor.





De acuerdo a lo que se logra captar, se trata de un modelo de auto de la marca Mercedes-Benz, regalo que se hizo obsequio que catalogó como “un regalo al amor propio“.

Si bien Moreno se mostró emocionada por lograr comprar este vehículo con mucho esfuerzo, muchos de sus seguidores quedaron con ganas de conocer el modelo en cuestión.

“Yo quería ver el auto“, escribió una usuaria, mientras que otras la aplaudieron por su adquisición asegurando que se lo merecía. “Merecido este y todos tus sueños que has convertido en realidad“, indicó una seguidora.