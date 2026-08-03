03/ 08/ 2026 23:20

Nuevas denuncias contra “taxista serial” tras reportaje de CHV Noticias: También operaba en Plaza Ñuñoa

Ayer en nuestro Reportaje A Fondo conocimos la historia delictual de un taxista que robaba dinero a pasajeros que captaba en el Barrio Italia. Hoy, nueva víctimas nos contactaron y, además, aparecieron nuevos antecedentes sobre otra zona donde se habría cometido el mismo delito pero, esta vez, en las cercanías de Plaza Ñuñoa. La policía y la fiscalía ya trabajan en estas nuevas pistas que aparecieron tras la investigación de CHV Noticias.