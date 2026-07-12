“Noche del Encuentro”: La cruzada que moviliza a miles de voluntarios para ayudar a personas de escasos recursos

La iniciativa busca fortalecer redes de apoyo e impulsar soluciones de largo plazo para una realidad que afecta a miles de personas en el país en situación de calle.

Más de 2.200 voluntarios participaron en una nueva edición de la Noche del Encuentro, una iniciativa que reunió a ciudadanos, empresas, municipios y organizaciones para recorrer Santiago y apoyar a personas en situación de calle.

En Chile, más de 21 mil personas viven sin un hogar.

Es por eso que la campaña busca generar un encuentro directo con esa realidad y activar respuestas concretas, poniendo el foco en las historias detrás de las cifras.





“No están ahí porque quieren”

Durante la jornada, los voluntarios visitaron distintos puntos de la capital y también programas como Vivienda Primero, que entrega alojamiento y acompañamiento a personas con años de vida en la calle.

Uno de los beneficiarios fue Sebastián, quien quedó en situación de calle tras perder su trabajo durante la pandemia. “Esta es mi casa. No es mía, pero la considero como mía y tengo que cuidarla como mía“, relató.

Desde la organización 3xi destacaron que el objetivo es reunir a personas de distintos ámbitos para comprender la pobreza desde una mirada humana. “Queremos pasar de las estadísticas a los rostros“, señalaron.