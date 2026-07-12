Funcionaria de la Armada y madre de dos menores: Identifican a una de las víctimas fatales en tragedia de Viña

Según información confirmada por la propia Armada, la mujer tenía 29 años de edad.

Nuevos antecedentes se conocen tras el atropello múltiple que dejó seis fallecidos y siete personas lesionadas en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

Con el paso de las horas, fue identificada una de las víctimas fatales, quien, al igual que el conductor responsable de la tragedia, era funcionaria de la Armada de Chile.

De acuerdo a antecedentes recopilados, se trata de una mujer de 29 años, quien además era madre de dos hijos pequeños.

Mientras el uniformado permanece detenido a la espera de su formalización, las autoridades continúan investigando la dinámica del accidente. Según informó la Fiscalía, los exámenes preliminares descartaron consumo de alcohol y drogas por parte del conductor.