“Tuve que recoger a mis hijos del suelo”: Impactante relato de padre de mellizos atropellados en Viña del Mar

Los mellizos permanecen fuera de riesgo vital, aunque uno sigue siendo sometido a exámenes.

Nuevos testimonios se conocen tras el atropello múltiple que este domingo dejó seis fallecidos y siete heridos en la Feria Caupolicán de Viña del Mar.

El padre de dos mellizos que sobrevivieron a la tragedia aseguró que su familia se salvó “de milagro“, aunque su pareja sufrió graves fracturas.

El hombre explicó que, como cada domingo, llegó junto a su familia para instalar su puesto en la feria. Mientras iba a estacionar la camioneta, ocurrió la tragedia. “Fue cosa de segundos. Tuve que recoger a mi hijo del suelo“, relató a CHV Noticias.





“Mi señora alcanzó a empujar el coche”

Según contó, la camioneta avanzó a gran velocidad y fue su pareja quien recibió el impacto. “El auto venía a una velocidad… mi señora alcanzó a empujar el coche y se hizo pedazos“, recordó.

El padre explicó que, tras tomar a uno de sus hijos, se lo entregó a una vecina de la feria y volvió a asistir a su pareja. “Le corría el pelo y me abrió los ojos. Me dijo: ‘¿Los chiquillos?‘. Le respondí que estaban bien y que se quedara tranquila”, contó.

Luego, desesperado, fue hasta una comisaría para pedir ayuda. “Fui tocando la bocina para que agilizaran las cosas”, señaló, mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar para atender a las víctimas.