VIDEO | Revelan momento exacto de atropello múltiple que dejó 6 muertos en Viña del Mar

El registro fue captado por una de las cámaras de seguridad del sector. La grabación será clave para la investigación del Ministerio Público.

Un video captado por una cámara de seguridad registró el momento exacto del fatal atropello en la Feria Libre de Caupolicán, en Viña del Mar, que dejó seis muertos y siete personas lesionadas.

Las imágenes muestran a una camioneta blanca avanzando a gran velocidad antes de impactar a decenas de personas que se encontraban en el lugar durante la mañana de este domingo.

El registro será una prueba clave para la investigación del Ministerio Público, ya que permitirá establecer la dinámica del accidente protagonizado por un funcionario de la Armada, quien permanece detenido.