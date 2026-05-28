Adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que tengan 65 años o más, acceden de forma directa al beneficio que se suma al monto de sus pensiones. Revisa aquí los requisitos.

Los pensionados pueden aumentar el monto de su pensión gracias al Bono Invierno 2026, beneficio que ya se encuentra disponible para cobrar desde el 1 de mayo.

Es un bono no postulable entrega un monto de $81.257 por una sola vez junto con tu pensión de mayo, si tienes 65 años o más (al 1 de mayo de 2026) y cumples los requisitos.

El beneficio va dirigido a todos los adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440.





Requisitos: El grupo al que debes pertenecer para recibir el bono

Para acceder al Bono Invierno el principal requisito es tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Junto a lo anterior, para ser beneficiario deber ser parte de uno de los siguientes grupos :

Personas con pensiones contributivas:

Pensionada o pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores. Debes recibir un monto inferior o igual a $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Pensionada o pensionado de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que recibe una pensión mínima con garantía estatal.

Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU):

Si eres beneficiaria o beneficiario de la PGU y no recibes otra pensión, tendrás derecho al bono aunque el monto de la PGU supere los $231.440 (pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Pensiones especiales de reparación:

Personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Nº 19.123 y artículo 1º de la Ley Nº 19.992).

Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos (artículo séptimo transitorio Ley Nº 20.405).

Pensión no contributiva de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

Pensiones contributivas con APSV, PGU o pensión especial de reparación:

Si recibes un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) con una pensión contributiva, el monto debe ser igual o inferior a $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Si eres beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y estás pensionada o pensionado en algún régimen previsional, el monto debe ser igual o inferior a $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Revisa con tu RUT si recibes el Bono Invierno 2026

Para revisar si te corresponde la entrega del bono debes seguir los siguientes pasos

Entrar al sitio web de Chile Atiende o hacer clic en la imagen de abajo.

Ingresa tu Clave Única.

Revisa tu liquidación para saber si te darán el beneficio.

También puedes realizarlo a través de estas alternativas: