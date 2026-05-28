Nuevos antecedentes de la investigación apuntan a que fue el uniformado quien habría simulado su voz para hacer la llamada que inició el procedimiento que terminó con su vida.

Jeanette, tía del suboficial mayor Javier Figueroa fallecido en Puerto Varas, reaccionó a los nuevos antecedentes que se conocieron del caso.

Según los elementos que se han recogido en la investigación, todo apuntaría a que el propio carabinero habría simulado su voz para iniciar el procedimiento que terminó con su muerte el pasado 11 de marzo.

A eso se le suma que la llamada salió de un teléfono que pertenecía al uniformado y que el disparo que recibe fue hecho desde su arma de servicio, antecedentes que indicarían que habría sido un autoatentado, por lo que Fiscalía ha interpretado que él acudió al lugar para quitarse la vida.

Tomando en cuenta los nuevos antecedentes, la tía del funcionario conversó con Contigo en la Mañana y descartó las nuevas hipótesis que han surgido tras su muerte.





“Él no tenía motivos para quitarse la vida , con mi hermana hemos dicho que aquí hay terceras personas que le hicieron esto a mi sobrino”, aseguró en el matinal.

“No es la voz de mi sobrino”

Según acusó la mujer, la familia atraviesa un difícil momento ante las especulaciones y falta de claridad sobre lo ocurrido, más aun cuando “la fiscal en la primera semana dijo que se descarta 100% el suicidio”.

Por otra parte, la tía de Javier Figueroa descartó rotundamente que la voz que se escucha en el llamado que inició el procedimiento corresponda a la de su sobrino.

“ La esposa de mi sobrino escuchó la voz y no es la voz de él . No es la voz de mi sobrino”, insistió ante el nuevo antecedente.

Por otra parte, la mujer abordó la arista de una fractura en la muñeca del uniformado, dato que sería clave para el manejo de un arma.

“Tenía una fractura en la mano derecha. Después de lo que le hicieron se vio que tenía una fractura, pero no la tenía anteriormente. Veíamos su mano derecha muy hinchada, tenía unas marcas en la muñeca“, declaró.

Finalmente, la tía de carabinero insistió en que hay terceras personas involucradas en la muerte y ante la información recogida argumentó que “el celular lo pudo haber manipulado cualquier otra persona”.