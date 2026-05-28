Pareja de “Chicorte” lo delató: El dato clave que terminó hundiendo al narco tras pelea con su polola

Es un sujeto violento con prontuario policial y líder de una organización criminal que por mucho tiempo se creyó invencible. Lo que no imaginó es que sería “traicionado” por su propio círculo íntimo.

Byron Labarca Morales, conocido en el mundo delictual como “Chicorte”, es un criminal chileno de 25 años oriundo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda que cayó, presuntamente, porque fue delatado por su pareja.

Un reportaje de CHV Noticias reveló que durante meses fue seguido de cerca por funcionarios del OS-7 de Carabineros por ser líder de una organización narco que comercializa cocaína, marihuana y especialmente ampollas de fentanilo.

Los policías monitorean sus redes sociales, vigilan sus movimientos y reconstruyen paso a paso como es su rutina, sus lujos y también su negocio criminal, especialmente en la población Lo Valledor Sur.

Líder narco delatado por su propia pareja

Labarca era conocida en el ambiente delictual por su fuerte carácter y con un alto poder de fuego, y llamó la atención por una decisión familiar: Cuando recibió amenazas de otra organización, decidió que su pareja, Helen Urzúa, junto a sus dos hijos, se fueran de Chile.

Esta mujer de 27 años también fue vinculada por la policía al negocio de la droga: “Ella tenía efectivamente recepción de dineros por dos vías“, precisó Guillermo Adasme, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur.

“Primero, por la entrega directa que se le hacía. Y, segundo, porque muchos de esos dineros eran gastados o disfrutados, por así decirlo, con el mismo ‘Chicorte'”.





La caída de “Chicorte”: ¿Celos y rencor?

El equipo investigador del OS7 descubrió que Labarca frecuentaba el Distrito de Lujo del mall Parque Arauco. Para “Chicorte”, de hecho, era el lugar perfecto para reunirse con mujeres mientras su pareja se encontraba en el viejo continente.

Pero en la indagación faltaba algo más, un lugar, un espacio secreto que tenía este grupo y que era el punto de reunión y diversión para esta organización. Y ese dato increíblemente llegó de quien menos se pensaba: Helen.

Ella lo denunció antes de irse a Europa por una pelea que tuvo con “Chicorte” y dejó en evidencia el domicilio que faltaba de esta organización. Aunque no está clara su motivación, especulan que fue por celos o por rencor.