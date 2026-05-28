Sismo sacude la zona centro norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Según información que entregó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró 14 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge.

Un sismo de mediana intensidad de 4.3 sacudió durante la mañana de este jueves 28 de mayo al centro norte del país, en la región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 11:30 horas, con epicentro a 14 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge.

Según el organismo el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 kilómetros.