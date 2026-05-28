Pdte. Kast lideró reunión de “alto nivel” con países vecinos: Acordaron 5 medidas en compromiso de seguridad

El mandatario lideró la instancia, convocada por Chile, para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, con la presencia de autoridades de Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

El presidente José Antonio Kast lideró este jueves una reunión de alto nivel convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el combate a la delincuencia organizada transnacional.

El encuentro reunió a los cancilleres y ministros de Seguridad e Interior de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, y constituye una de las iniciativas de cooperación regional más relevantes impulsadas por el gobierno en materia de seguridad.

El mandatario, al participar de la instancia, dio cuenta de que resulta “indispensable” avanzar hacia una mayor cooperación política para enfrentar al crimen organizado.

“Esto, como lo decía nuestro ministro de Seguridad, tiene que pasar de las palabras a los hechos, y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo”, expresó.





Las 5 medidas del compromiso conjunto

Como resultado de la reunión, los países participantes van a adoptar un compromiso conjunto con medidas concretas, medibles y verificables en cinco áreas prioritarias:

Intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías

entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías Coordinación fronteriza para el control del paso de personas, mercancías y flujos ilícitos

para el control del paso de personas, mercancías y flujos ilícitos Trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado

para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado Cooperación entre organismos técnicos nacionales como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero

nacionales como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero Fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes

Para la elaboración del acuerdo se recogieron antecedentes de las principales entidades técnicas de cada país.

En el caso de Chile, participaron en su preparación el Ministerio de Seguridad Pública, la PDI, Carabineros, Aduanas, Migraciones, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).