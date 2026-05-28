Subsidio Familiar: Quiénes pueden recibir un bono doble por hijo menor de 18 años

Destinado a las familias del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Revisa a continuación el requisito para obtenerlo.

El Subsidio Familiar (SUF) es una de las ayudas económicas destinadas a las personas que tengan legalmente como carga familiar a un menor de 18 años, sin importar si es la madre, padre o cuidador/a, sin embargo, el monto del bono cambia según ciertas condiciones.

Este beneficio consta de $22.007 por carga para el 60% más vulnerable de la población, siempre y cuando:

El adulto responsable pueda acreditar que el niño menor de 8 años participa de los programas del Minsal para la salud infantil

Si tiene más de 6 años, compruebe que está inscrito en un centro educacional.

Sin embargo, existe una ayuda extra para ciertas familias del país, las cuales pueden recibir el bono doble si cuentan con un solo requisito.





Quiénes pueden recibir un bono doble por el Subsidio Familiar

De acuerdo con el sitio web de ChileAtiende, el Subsidio Familiar se paga doble si la carga acreditada es un menor con discapacidad y está inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND ), esto quiere decir que le otorgarán $44.017.

Para que se te deposite mensualmente este beneficio deberás realizar el trámite en tu municipalidad, en donde deberás presentar el certificado de alumno regular y el carnet de Control del Niño Sano.

En el caso de que seas parte delo 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), tengan menos de 18 años y cumplan con los demás requisitos, recibirán el Subsidio Familiar de manera automática.