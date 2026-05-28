PDG anuncia proyecto para rebajar en casi $3 millones la dieta parlamentaria: Estos son los detalles del proyecto

Desde el Frente Amplio y el Partido Demócrata Cristiano se mostraron abiertos a discurtir este nuevo proyecto, no así los parlamentarios de Renovación Nacional.

La bancada del Partido de la Gente (PDG) anunció el ingreso de un nuevo proyecto para bajar la dieta parlamentaria de los diputados y senadores, la cual actualmente es de $8.300.000.

La dieta ya tuvo una rebaja en el año 2020, la que ascendía a los $9.450.000, sin embargo, ahora buscarían disminuirla en un 34%.

En qué consiste el proyecto del PDG para rebajar la dieta parlamentaria

De acuerdo con los representantes del PDG, su plan es limitar la dieta parlamentaria a únicamente 10 sueldos mínimos, monto que rondaría los $5.390.000. Con este plan, la dieta actual sufriría una baja del 34%.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, plantea que esta medida debería ser “para todo el aparato público (…) hemos presentado este proyecto de ley porque creo que somos los primeros que deben dar una señal importante a la ciudadanía”.

Es importante recalcar que el proyecto está en su primer trámite legislativo, en donde deberá enfrentar a la Comisión de Constitución.





Reacción de las diferentes bancadas

Dichos planes fueron apoyados por el Frente Amplio, quienes ya habían impulsado iniciativas para disminuir la dieta parlamentaria. “Sería un avance“, indicó el parlamentario Jorge Brito.

Algo similar ocurrió con el diputado Patricio Pinilla del Partido Demócrata Cristiano, quien está “disponible” para analizar el proyecto, pero que debería incluir al presidente, subsecretarios y ministros.

Por el contrario, desde Renovación Nacional recordaron que la Comisión para la Fijación de Remuneraciones es la encargada de ver estos temas. “No es sano que los parlamentarios tengan la facultad de subirse o bajar la dieta a voluntad“, indicó el diputado Luis Pardo.