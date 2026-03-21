21/ 03/ 2026 15:21

Expresidente Boric reaparece en congreso ideológico del Frente Amplio

El expresidente Gabriel Boric reapareció este sábado junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta en el primer congreso ideológico del Frente Amplio, reunión en que se evaluará el rendimiento del Gobierno del exmandatario, principalmente tras el Estallido Social y la Convención Constitucional. Hasta la reunión llegaron algunos exministros del Gobierno anterior, entre ellos, Javiera Toro, Antonia Orellana y Álvaro Elizalde.