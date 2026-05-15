El Club de la Comedia arrasó en rating el jueves 14 de mayo y alcanzó más de un millón de personas

El estelar de Chilevisión volvió a liderar en rating frente a su competencia con un capítulo donde destacó la presencia de Emilia Dides, Etienne Bobenreith y Catalina Octay.

Nuevamente, el Club de la Comedia lideró en sintonía en la noche del jueves 15 de mayo, superando a la competencia y siendo lo más visto en el horario.

Con la participación de Emilia Dides, Etienne Bobenreith y Catalina Octay, el estelar de Chilevisión alcanzó más de 1,1 millones de personas.

Club de la Comedia lideró el rating estelar el jueves 14 de mayo

El espacio de humor, que inició con La Picá de la Rupertina, logró un rating promedio de 483 mil personas, seguido por 473 mil de Mega, 350 mil de Canal 13 y 319 de TVN.

Además, el programa tuvo nuevamente la presencia de Yerko Puchento, quien volvió a hablar de la contingencia nacional con su tenaz mirada sobre la actualidad. Asimismo, la proyección del cuento “La Bella y la Bestia” y un show de stand up de Lady Garfia.

El Club de la Comedia se transmite todos los jueves desde las 22:30 horas, totalmente en vivo, y por todas las plataformas de Chilevisión y la app MiCHV.