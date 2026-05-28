La construcción enfrenta nuevos desafíos: ¿Por qué crece la demanda por técnicos especializados en Chile?

La incorporación de nuevas tecnologías, metodologías digitales y procesos más eficientes está impulsando la necesidad de perfiles técnicos preparados para enfrentar los desafíos de una industria en transformación.

La industria de la construcción atraviesa uno de sus procesos de cambio más importantes de los últimos años. Factores como la productividad, la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de recursos están redefiniendo la manera en que se desarrollan los proyectos en Chile, generando nuevas exigencias para trabajadores y empresas del sector.

En ese escenario, carreras como Técnico en Construcción han comenzado a tomar mayor relevancia dentro del mercado laboral, especialmente entre personas que ya trabajan en el rubro y buscan especializarse, formalizar conocimientos o acceder a nuevas oportunidades profesionales.

Según explicó José Pedro Mery, director de Escuela de Construcción de Iplacex, uno de los principales desafíos actuales de la industria está relacionado con la eficiencia de los procesos constructivos y la incorporación de nuevas metodologías de trabajo.

“La construcción hoy presenta un tremendo problema, que es la falta de eficiencia al construir”, afirmó el académico.

Tecnología y productividad: los desafíos que enfrenta la construcción

La transformación que vive el sector no solo está cambiando la manera de construir, sino también el perfil de los trabajadores que hoy requieren las empresas constructoras. Actualmente, ya no basta únicamente con conocimientos técnicos tradicionales, sino que también se necesitan habilidades ligadas a la coordinación de equipos, gestión de recursos y uso de herramientas digitales.

Uno de los conceptos que más fuerza ha tomado en los últimos años es BIM, metodología de trabajo colaborativo apoyada en software que integra arquitectura, ingeniería y construcción dentro de un mismo modelo digital inteligente. Este sistema permite optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la coordinación de los proyectos.

A ello se suma el avance de procesos de industrialización y soluciones prefabricadas, impulsando nuevas formas de trabajo dentro de la industria.

Es por lo anterior que algunas de las habilidades que hoy busca el sector son: Gestión de información y recursos, interpretación de modelos digitales, coordinación de procesos constructivos, adaptación a nuevas tecnologías, trabajo en equipos multidisciplinarios y liderazgo y comunicación efectiva.

Una carrera pensada para quienes ya trabajan

Frente a estas nuevas exigencias, la formación técnica también ha debido adaptarse. En el caso de Técnico en Construcción de Iplacex, la carrera cuenta con modalidad semipresencial, enfocada especialmente en personas que necesitan compatibilizar estudios, trabajo y vida personal.

“Iplacex tiene una particularidad dentro de los institutos y es que apunta a un segmento de gente trabajadora”, explicó José Pedro Mery, agregando que gran parte de sus estudiantes ya se desempeñan dentro del sector construcción.

La formación combina clases online con talleres prácticos presenciales y herramientas digitales que buscan responder a las nuevas necesidades de la industria.

Entre los talleres prácticos destacan: Topografía, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, hormigones y mecánica de suelos.

Además, la carrera incorpora simuladores virtuales y herramientas tecnológicas que complementan el aprendizaje práctico en modalidad online.

Sostenibilidad y nuevas oportunidades laborales

La industria también avanza hacia procesos más sostenibles y eficientes, donde conceptos como eficiencia energética, reducción de residuos y optimización de recursos comienzan a abrir nuevas oportunidades para técnicos y profesionales especializados.

Según explicó Mery, la necesidad de mejorar la productividad y modernizar los procesos seguirá impulsando la demanda por técnicos en construcción durante los próximos años.

En ese contexto, estudiar Técnico en Construcción no solo aparece como una alternativa de formación, sino también como una oportunidad para fortalecer la experiencia laboral, acceder a cargos de mayor responsabilidad y responder a las nuevas necesidades de una industria que continúa evolucionando.