“Tengo pánico”: Diputado de RN advierte que kilo de pan podría superar los $3.500 por “crisis” en la agricultura

De acuerdo con el legislador de La Araucanía, la falta de insumos pondría en riesgo las siembras de trigo.

El diputado de Renovación Nacional (RN), René Manuel García, dio a conocer su preocupación ante la “crisis que afecta a la agricultura”, la cual no estaría siendo atendida por el Gobierno.

De no tomar cartas en el asunto, el parlamentario prevé un alza importante en el precio del pan, uno de los alimentos que más se consumen en nuestro país.

Agricultores no tendrían los insumos para las plantaciones de trigo

Según consignó Radio Bío Bío, García indicó que la falta de fertilizantes y el costo de producción del trigo, podría afectar entre un 35% y 40% de las siembras, haciendo que todos los alimentos que vengan del trigo aumenten su valor.





“Tengo pánico de que el pan llegue el otro año a 3.500 pesos (por kilo)“, indicó el representante de La Araucanía, agregando que los trabajadores agrícolas se encuentran a la espera de la urea.

“Están diciendo que llegaron tres barcos (de fertilizante), que es para 280 mil hectáreas, pero es la mitad de lo que se siembra en el país“, explicó.

Junto a lo anterior, y recalcando que muchos agricultores ya no tienen insumos para sembrar, advirtió que si no se toman medidas, “la cosa se va a poner muy mala”.