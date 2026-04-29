A los 83 años: Murió Juan Luis Ossa Bulnes, político y fundador de Renovación Nacional

El senador Luciano Cruz Coke se sumó a las muestras de dolor tras el deceso del exparlamentario y envió condolencias a su familia y cercanos.

Durante la noche de este martes se dio a conocer el fallecimiento de Juan Luis Ossa Bulnes, político y uno de los fundadores del partido Renovación Nacional (RN) a los 83 años.

La noticia fue confirmada por la bancada y exautoridades de gobierno, quienes no entraron en detalles respecto de las causas del deceso.





Muere Juan Luis Ossa a los 83 años

A través de su cuenta de X, Renovación Nacional Talcahuano detalló: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Juan Luis Ossa Bulnes (1942–2026)”.

En esa misma línea, hicieron hincapié en que Ossa fue “expresidente de nuestro Tribunal Supremo y exdiputado de la República. Su legado y compromiso con Chile perdurarán”.

Desde el partido enviaron condolencias a su familia y cercanos, y a dicha acción se sumó también el senador Luciano Cruz Coke.

Ossa era abogado de profesión y también fue empresario minero. Integró la Comisión de Defensa Nacional en el Congreso, también estuvo en la de Deportes, Minería y Educación Física hasta 1973, cuando llegó el golpe de Estado.

Participó en la preparación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y también fue parte de la Comisión Redactora del Código de Minería de 1983.

Fue miembro del directorio de Codelco entre 2010 y 2014 y escribió el “Tratado de Derecho de Minería”, además de una serie de artículos jurídicos publicados en Chile.

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Nuestro pésame a la familia y amigos del destacado abogado, profesor y ex diputado por el Partido Nacional

Juan Luis Ossa Bulnes (1942-2026)

+Q.E.P.D. pic.twitter.com/HMliC0859C — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) April 29, 2026