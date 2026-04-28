Subsidios y beneficios para cesantes: Consulta con tu RUT si te corresponden y cómo solicitarlos

Actualmente hay disponible tres beneficios que entregan aportes económicos para personas que no tengan trabajo y que se pueden gestionar a través de la sucursal virtual de AFC. Revisa si cumples con los requisitos.

Cesantes pueden acceder a apoyos y subsidios que pueden ser un aporte económico significativo a aquellos que no tengan trabajo.

Se trata subsidios, seguros o fondos que aportan un monto directo al bolsillo de sus beneficiarios mientras no tengan contrato de trabajo.

Son tres beneficios que entregan aportes económicos para cesantes y que se pueden gestionar a través de la sucursal virtual de AFC.





Seguro de cesantía

El Seguro de Cesantía entrega un monto económico a los afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Aquellos que quieran cobrar su Seguro de Cesantía deben cumplir con lo siguiente:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Subsidio de cesantía

El Subsidio de Cesantía es un aporte económico que se entrega de forma mensual por un plazo máximo de 360 días.

Para recibir este beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022 (contratos firmados después de esa fecha aplica al seguro de cesantía pagado por la AFC).

Fondo de Cesantía Solidario

Otra opción es el Fondo de Cesantía Solidario, que es un fondo común, propiedad de todos los afiliados de AFC Chile. Entrega beneficios económicos a trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual.

Requisitos:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Consulta con tu RUT si recibes algún subsidio

Para saber si recibes algún subsidio o beneficio debes ingresar con RUT y ClaveÚnica del beneficiario a la sucursal virtual de AFC o haciendo clic en la imagen de abajo.