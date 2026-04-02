Los importantes aportes económicos que pueden acceder los cesantes a través de la AFC

Estas ayudas a través de la AFC (Asociación de Fondos de Cesantía) son: Seguro de Cesantía, Fondo de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía.

El Estado de Chile cuenta con diferentes apoyos económicos para las personas que encuentran sin trabajo.

Se trata de mecanismos que buscan acompañar a los trabajadores mientras logran reinsertarse en el mercado laboral.

Estas ayudas del Estado a través de la AFC (Asociación de Fondos de Cesantía) son: Seguro de Cesantía, Fondo de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía.





Seguro de Cesantía:

El Seguro de Cesantía está dirigido a afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para recibir este beneficio debes cumplir con lo siguiente:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Fondo de Cesantía Solidario:

El Fondo de Cesantía Solidario es un fondo común, propiedad de todos los afiliados de AFC Chile. Entrega beneficios económicos a trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual, al momento de perder su trabajo por las siguientes causales:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Subsidio de Cesantía:

Otra opción es el Subsidio de Cesantía permite a trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días, cumpliendo estos requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

¿Cómo acceder a alguno de estos aportes de la AFC?

Para realizar las gestiones con cualquiera de estos tres aportes, es necesario ingresar con el RUT y ClaveÚnica a la sucursal virtual de AFC.