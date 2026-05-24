“Me voy a quedar hasta recuperarla”: Madre denuncia secuestro de su hija por parte de su padre

CHV Noticias conversó de forma exclusiva con la mujer, su familia y su defensa, quienes acusan una retención ilegal de la menor.

Javiera Moraga denuncia el secuestro de su hija luego de que el padre de la menor viajara con ella a Bolivia con un permiso notarial y nunca regresara a Chile. El caso mantiene una orden de captura internacional contra el progenitor.

Ante la falta de información sobre el paradero de la niña, la mujer decidió viajar hasta Cochabamba para intentar recuperarla. Durante cerca de diez meses no pudo verla y actualmente solo tiene encuentros de 15 minutos con ella.

CHV Noticias conversó de forma exclusiva con la mujer, su familia y su defensa, quienes acusan una retención ilegal de la menor.