Asesinato de Jaime Solanes: Pericias identifican a sicario del empresario

Pericias morfológicas y comparativos faciales permitieron entregar más detalles de su identificación.

A más de un año del crimen del empresario Jaime Solanes, conocido como el “rey del plástico”, la Fiscalía formalizó al posible autor material del homicidio.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el imputado habría actuado como sicario y estaría vinculado a más causas ligadas a un asesinato por encargo.

Pericias morfológicas y comparativos faciales permitieron entregar más detalles de su identificación. A la vez, los análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer coincidencias físicas y de desplazamiento entre el imputado y el hombre que ejecutó los disparos el día de los hechos.

La Fiscalía también mantiene abierta una arista para determinar la eventual participación de otros familiares del empresario. Entre las diligencias en curso están la revisión de teléfonos y documentos incautados, donde podría existir evidencia clave sobre nuevos involucrados en el crimen.