Álbum del Mundial 2026: Cuánto dinero cuesta completar las 980 láminas

A poco más de 3 semanas del inicio del Mundial 2026, el furor por el álbum oficial y sus láminas va en aumento en todo el país.

A poco más de 3 semanas del inicio del Mundial 2026, el furor por el álbum oficial y sus láminas va en aumento en todo el país. Cada vez son más los fanáticos que están dispuestos a hacer de todo para intentar completar la colección.

El álbum cuenta con 980 láminas, por lo que llenarlo se ha transformado en un verdadero desafío. CHV Noticias se preguntó cuánto dinero podría necesitar una persona para completarlo y las cifras superan los $170 mil pesos.

Aunque muchos recurren al tradicional intercambio para evitar las repetidas, algunos fanáticos incluso pagan altos montos por las figuras más difíciles. Láminas de jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo llegan a ofrecerse por hasta $30 mil pesos.