“Quizás así deje de…”: Amiga de madre de Javiera Suárez arremete contra Arriagada tras confirmar romance con Kika Silva

A través de redes sociales, Kika Silva se convirtió en el punto de críticas por su relación y su antigua amistad con Javiera Suárez .

Este fin de semana, tras la confirmación de la relación entre Kika Silva y Cristian Arriagada, la médium Sonia Valenzuela volvió a aparecer con dichos en contra el médico.

Y es que tras confirmar su romance con la ex reina de Viña, la amiga de Marilú Balbontín, mamá de Javiera Suárez, señaló en redes que “quizás así deje de colgarse del título de ‘viudo de’”.

“Una persona debería valer por quién es, por sus actos, por su verdad, no vivir eternamente sostenido por la historia de una mujer que ya no está”, indicó Sonia en el posteo de Infama donde se confirmaba el romance.





Enfatizando en esto, añadió: “Recordar con amor es una cosa, usar ese papel durante años para construir una imagen es otra muy distinta”.

Además, criticó una situación que se habría dado durante un viaje que realizó Ariiagada con su hijo, apuntando a que el menor pueda estar “más protegido y más amado”

Gran impacto tras confirmar relación entre Kika y Cristián

En medio de las acusaciones de infidelidad y ser calificado como “malo” y “narcisista”, el cirujano plástico hizo oídos sordos y compartió una romántica foto con Kika.





Simplemente tomados de la mano y un corazón, fue la publicación de Arriagada con la que confirmó el inicio de un romance con Silva tras el quiebre de la modelo con Gonzalo Valenzuela.

Críticas a la nueva pareja en redes sociales

Pese a que Cristián ha sido el protagonista de las críticas por sus comportamientos en relaciones pasadas, en redes sociales la situación de Kika no deja de ser compleja.

Usuarios han estado comentando sus posteos, acusándola de no tener “códigos” al empezar una relación con Arriagada, pese a haber sido amiga de Javiera Suárez.

Asimismo, muchos la cuestionaron por el poco tiempo que pasó entre que dejó atrás su matrimonio y comenzó a salir con el médico.

Revisa aquí el mensaje completo de la amiga de Marilú: