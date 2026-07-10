Temblor hoy 10 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 10 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 06:07 horas

06:07 horas Epicentro : 37 km al SO de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 37 km al SO de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 137 km.

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 04:49 horas

04:49 horas Epicentro : 35 km al SE de Futrono, región de Los Ríos.

: 35 km al SE de Futrono, región de Los Ríos. Profundidad: 115 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 04:47 horas

04:47 horas Epicentro : 82 km al Noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 82 km al Noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 194 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 01:20 horas

01:20 horas Epicentro : 29 km al Este de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 29 km al Este de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 156 km.

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 00:46 horas

00:46 horas Epicentro : 30 km al Noeste de Pica, región de Tarapacá.

: 30 km al Noeste de Pica, región de Tarapacá. Profundidad: 105 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?