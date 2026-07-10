Sigue lloviendo en Concepción por sistema frontal: Pronostican tormentas eléctricas y nubes tornádicas

El sistema frontal sigue cobrando fuerza entre las regiones Metropolitana y Los Lagos, mientras que en el Maule se registró un incremento de caudal en el río Palos que lo llevó al desborde.

El potente temportal que afecta a gran parte de la zona sur sigue haciendo de lo suyo y, a esta hora, continúa lloviendo con gran intensidad en la región del Biobío. Imágenes de CHV Noticias muestran como precipita a esta hora en Concepción.

De acuerdo con la meteoróloga Allison Göhler, en las próximas horas entrará la parte más fría del sistema frontal, lo que podría generar la posibilidad de tormentas eléctricas y nubes tornádicas, informó en CHV Noticias AM.

Por otra parte, llamó a poner atención sobre la región del Maule: Senapred decreto Alerta Roja tras el desborde del Río Palos por el significativo aumento de su caudal.