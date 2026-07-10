Lluvias en el Maule: Senapred declara alerta roja en Molina por riesgo de desborde de río

El organismo agregó que, con esta declaración, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación”.

La noche de este jueves, Senapred decretó alerta roja para la comuna de Molina, en la Región del Maule, ante el riesgo de desborde de un río tras el fuerte aumento de su caudal.

La medida reemplaza la Alerta Amarilla vigente y se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación “Río Palos en Junta con Colorado” alcanzó el umbral rojo.





Lluvias zona centro-sur: Senapred declara alerta roja en Molina

De acuerdo a lo señalado por el organismo, la decisión se origina luego de que la DGA informó que la estación hidrométrica “Río Palos en Junta con Colorado” registró un aumento del caudal, alcanzando “valores de umbral rojo“, lo que incrementa el riesgo para la población cercana al cauce.

Senapred indicó que, en coordinación con la Delegación Presidencial del Maule, “cancela la Alerta Amarilla por crecida y declara Alerta Roja por desborde para la comuna de Molina“, medida vigente desde el 9 de julio.

El organismo agregó que, con esta declaración, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación“.