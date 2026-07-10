VIDEO | Carabineros detuvo en tiempo récord a delincuente que apuñaló y robó a menor de edad en Estación Central

El sujeto abordó al adolescente de 16 en una bus RED y gracias a que personal policial circulaba por el lugar lograron detenerlo en menos de cinco minutos.

Carabineros logró en tiempo récord la detención de un hombre de nacionalidad colombiana que robó el celular y apuñaló a un adolescente al interior de un bus que circulaba por Estación Central.

El hecho ocurrió en un paradero de la Avenida 5 de Abril y quedó captado en cámaras de seguridad en las que se aprecia un forcejeo entre dos personas que bajan desde un bus RED.

La víctima era un menor de 16 años, quien intentó evitar el robo de sus pertenencia pero resultó con herida cortopunzante en su tórax y con una mano mordida, según la información policial.





De acuerdo a la información entregada por Carabineros, se trataría de una lesión superficial que se generó en el forcejeo con el delincuente.

Detenido en menos de cinco minutos

Dos funcionarios de Carabineros que circulaban por el lugar fueron testigos de lo ocurrido y acudieron en ayuda del menor de edad, quien les proporcionó datos claves para identificar al delincuente.

Uno de los efectivos se quedó prestando ayuda al joven, mientras que el otro fue tras el antisocial, logrando su captura tres o cuatro minutos después en un minimarket , gracias a la ayuda de vecinos.

“Para su cometido, lo apuñaló en el pecho y le mordió la mano izquierda para posteriormente ir por 5 de Abril en dirección al poniente”, detallaron desde Carabineros.

Desde la institución agregaron que personal de “la sección motorizada siguió a este individuo, no perdiéndolo de vista, logrando su detención, encontrando el teléfono celular sustraído en sus pertenencias y el arma blanca utilizada“.