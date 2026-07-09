Hombre muere apuñalado en Estación Central: Cámaras de seguridad captaron pelea previa al ataque

Según se logró evidenciar, tras la riña el atacante se fue a buscar un arma y regresó para perseguir y atacar a la víctima.

La noche de este miércoles se registró una violenta riña en la comuna de Estación Central, la cual terminó con un sujeto fallecido producto de una herida por arma cortante en la Alameda.

Según información preliminar, dos hombres habrían estado discutiendo en la vía pública, cuando el atacante abandonó el lugar para luego regresar con el arma y perseguir a la víctima hasta herirla en reiteradas ocasiones.

Qué se sabe del homicidio en Estación Central

De acuerdo con la Comisario Margarita Parra, el crimen se registró en la intersección de Alameda con Padre Hurtado, lugar hasta donde llegó la de la Brigada de Homicidios Centro Norte corroborar los hechos.





Los antecedentes que se tienen hasta el momento, gracias a un video captado por una cámara de seguridad, es que “se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino”.

Durante dicha discusión, uno de ellos “procede a retirarse del lugar y vuelve, aparentemente, con un arma cortante y le da alcance, lo persigue (a la víctima) y lo agrede, se ve en varias oportunidades”.

Debido a una importante herida en su muslo derecho, el herido fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, en donde termina falleciendo producto de sus lesiones.

Hasta el momento, personal de la BH Centro Norte se encuentra recolectando información clave para dar con el paradero del atacante.