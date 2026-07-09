Control policial terminó con millonaria incautación de láminas falsas del Mundial: Hay dos detenidos

El hecho quedó al descubierto en la intersección de Club Hípico con Toesca, comuna de Santiago, cuando Carabineros fiscalizó un vehículo de alta gama con vidrios polarizados durante un patrullaje preventivo.

Dos sujetos con antecedentes penales fueron detenidos por Carabineros en la comuna de Santiago tras ser sorprendidos transportando cerca de 500 mil láminas falsificadas del álbum del Mundial 2026, mercancía que tendría un avalúo cercano a los $100 millones.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:30 horas del miércoles en la intersección de Club Hípico con Toesca, cuando efectivos policiales fiscalizaron un vehículo de alta gama con vidrios polarizados durante un patrullaje preventivo.

Al revisar la documentación, detectaron que el conductor no portaba licencia de conducir y que el automóvil mantenía irregularidades, lo que derivó en una inspección más exhaustiva que permitió descubrir las láminas falsificadas, las que presuntamente estaban destinadas a su comercialización.