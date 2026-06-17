Alcaldesa de Colina explicó compra $13 millones en álbumes y láminas del Mundial: Aludió a una “actividad recreativa”

Desde la Fundación América Transparente advirtieron que la adquisición se hizo en dos partes al mismo proveedor con días de diferencia, para poder hacer un trato sin tener que licitarlo.

Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, se pronunció tras la denuncia en contra de la Corporación Municipal de Colina por el gasto de $13 millones de pesos en láminas y álbumes del Mundial 2026.

Según explicó, el municipio organizó una “actividad recreativa, que hoy día ha superado las expectativas que nosotros hemos tenido con nuestros estudiantes”.

Respecto de la acción presentada por la Fundación América Transparente, adelantó que realizarán una investigación para aclarar las circunstancias administrativas del millonario desembolso que hizo la municipalidad.





“Todos los procesos administrativos de cuál día la forma que se realizó van a estar en una investigación sumaria para saber si efectivamente se realizó de buena forma o de mala forma o con algunos errores administrativos, pero es una actividad que además ha valorado muchísimo porque eso ha significado hoy día la baja de violencia al interior del colegio”, aseguró.

“Hemos tenido la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan compartir, puedan relacionarse de forma distinta y también además pueden hacer un trabajo en equipo entre los distintos cursos. Así que valoramos esa actividad y si hay errores administrativos van a estar en un informe de investigación sumaria“, insistió.

Millonaria compra de láminas y álbumes del Mundial en Colina

La Fundación América Transparente realizó una denuncia en Chilecompra contra la Corporación Municipal de Colina, debido a que el municipio adquirió 1.700 álbumes y 6.800 sobres de láminas del Mundial 2026 , por un total de $13 millones.

En cuanto al detalle de la compra, expusieron que se hizo en dos partes, cuyo trato no se habría licitado y cada adquisición fue por $6.497.876.

“Nos llamó mucho la atención la forma en que se hizo la compra, que según nuestro punto de vista vulnera la ley de compras públicas, porque una compra de ese monto debió haberse licitado“, señaló Juan José Lyon de la Fundación América Transparente a CHV Noticias.

A su modo de ver, lo que hizo el municipio de Colina fue “dividir estos 13 millones de pesos en dos compras separadas de 6 millones y medio, lo que estaba justo bajo el umbral de las 100 UTM. Es decir, que permite hacer esta compra ágil, que fue hecha al mismo proveedor con solo dos o tres días de diferencia“.

“Y eso se llama en compras públicas una parcialización, por lo que nosotros hicimos la denuncia respectiva a Chile Compra y a la Contraloría para que reciba esto”, agregó.